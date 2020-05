Daniela Santanchè sulle parole di Riccardo Ricciardi: "Nel suo intervento ha parlato dei soldi spesi dell'ospedale in Fiera senza sapere che erano dei privati"

21 maggio 2020 a

a

a

Riccardo Ricciardi in Aula non ha solo insultato i lombardi, ma ha anche fatto una pessima figura. A riportare alla realtà il grillino, dopo l'informativa di Giuseppe Conte sulla Fase 2, è Daniela Santanchè. La senatrice di Fratelli d'Italia, quando si tratta di orgoglio italiano, non ci va per la leggera: "Ricciardi nel suo intervento vigliacco ha parlato dei soldi spesi dell’ospedale in Fiera senza sapere che erano soldi dei privati Lombardi e si lamenta perché è vuoto? Non dovremmo esserne contenti? Se 2^ ondata sarà, si salverà delle vite, quanti € varrà? Senza pudore M5S". Proprio così, le parole di Ricciardi non hanno neppure alcun fondamento, almeno non in questa circostanza.

"Stupido cencio medievale". Santanchè, bordata contro Silvia Romano: "Cos'è la libertà"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.