Otto e Mezzo, Beppe Severgnini spiazza Lilli Gruber: "Sono stati fatti degli errori, ma la sanità lombarda è eccellente"

Beppe Severgnini dalla parte della Lombardia. Il vicedirettore del Corriere della Sera, ospiete a Otto e Mezzo, non può non parlare di quanto successo in Aula dove il grillino Riccardo Ricciardi che ha sparato a zero contro la sanità lombarda scatenando l'ira della Lega. "È opportuno adesso discutere della santà lombarda?" chiede Lilli Gruber. Presto detto, "non è solo opportuno, è necessario" esordisce Severgnini: "Ricciardi è stato troppo teatrale ed è risultato offensivo". Poi l'inaspettato plauso, seppur a metà, a Fontana: "Gli errori ci sono stati, ma la sanità lombarda è eccellente". Punto e basta, Severgnini ha già zittito tutti.

