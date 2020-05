David Parenzo nel 1998: dopo una giornata di sci... la foto che spiega tutto

24 maggio 2020 a

A senso unico sin da quando era ragazzino. Si parla di David Parenzo, da sempre schieratissimo a sinistra e, col passare del tempo, sempre più sfacciato e fazioso (si pensi alle ultime sceneggiate in tv, per esempi quella contro Alessandro Sallusti). E come dimostra questa foto pubblicata sui social dal diretto interessato, la vocazione rossa la coltivava già da piccolino. Anno di grazia, 1998. E, come spiega il co-conduttore de La Zanzara, "post giornata di sci, si leggeva la Repubblica". Insomma, niente sauna per David, ma la lettura del quotidiano "della sinistra". Non ci stupisce.

