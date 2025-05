La Volta Buona, Chiara Iezzi rivela: "Con Paola momenti complessi"

"Poi - ha continuato la cantante - abbiamo comunque lavorato per moltissimi anni insieme senza mai fermarci e quindi era complesso a volte ritrovare se stessi. Io ho avuto delle crisi personali che mi hanno impedito di continuare, però ci ho messo anni a dirlo a Paola. Io in realtà non ho mai pensato a questo come a una crisi tra noi, era più una crisi professionale ".

"Io e Paola abbiamo davvero passato dei momenti complessi dal punto di vista personale e professionale perché la vita noi l'affrontavamo in modo totalizzante, il nostro rapporto non era solo familiare ma anche professionale e a volte i contorni su questi due aspetti si confondevano": Chiara Iezzi, del duo Paola e Chiara, lo ha detto nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1.

"A parte la stanchezza di una routine molto serrata - ha precisato Chiara - la crisi era più col mercato, perché noi proponevamo il nostro genere, a cui eravamo comunque fedeli, e a un certo punto il mercato musicale in quel momento non rispondeva alla nostra offerta. E continuare a dare senza che poi succedesse nulla era estenuante. Nella vita c'è un tempo per lottare, uno per riposare, un altro per la concentrazione. Questi sono mestieri diciamo precari perché non hai la certezza che una canzone possa andare bene".