Conclave, spunta Mykola Bychok: il cardinale "millennial"

Prelato della Chiesa greco-cattolica, Mykola è nato il 13 febbraio 1980 a Ternopil. Già a quindici anni ha sentito la vocazione e si è unito ai sacerdoti della Congregazione del Santissimo Redentore (Redentoristi) in missioni e ritiri presso vari monasteri. Nel gennaio 2020, poi, Papa Francesco lo ha nominato Vescovo Eparchiale dell'Eparchia cattolica ucraina dei Santi Pietro e Paolo a Melbourne. La sua consacrazione episcopale è avvenuta il 7 giugno 2020. Tra i vari impegni che lo hanno visto in prima linea, quello di promuovere la comunità nella diaspora ucraina in Australia e nell'affrontare sfide come la secolarizzazione e il coinvolgimento dei giovani nella Chiesa. Papa Francesco ha creato Bychok cardinale il 7 dicembre 2024, rendendolo il più giovane prelato a essere elevato al Collegio cardinalizio da molti anni.

Che la questione ucraina gli stia molto a cuore lo dimostra anche il post scritto la notte prima del Conclave: "Vi incoraggio a continuare le vostre preghiere per me e per tutti i cardinali, affinché lo Spirito Santo ci guidi in modo speciale nella scelta del nostro prossimo Pontefice. Invece, mentre sono nella Cappella Sistina, pregherò per la pace giusta in Ucraina".