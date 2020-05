Matteo Renzi, selfie "di primavera": i capelli quasi tutti bianchi, ma cosa gli è successo?

24 maggio 2020 a

a

a

In vena di messaggi poetici, o presunti tali. Si parla di Matteo Renzi, appassionato di jogging, il quale la domenica mattina dà in pasto la propria immagine ai suoi follower sui social. Il leader di Italia Viva si mostra sorridente in un selfie, indosso la maglietta dell'Italia, e correda la fotografia con il seguente commento: "Nessuno può fermare la primavera, nemmeno il lockdown! Pronto a correre". Dunque aggiunge gli hashtag "buona domenica" e "la mossa del cavallo". Insomma, in vena poetica. Ma l'occhio cade sul volto di Renzi, soprattutto sui suoi capelli, che appaiono quasi tutti irrimediabilmente bianchi. Insomma, che cosa gli è successo?

"Scassare il Movimento e agganciare i grillini". Indiscreto: Conte è il grimaldello del Pd, il piano di Zingaretti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.