Lombardia, frase choc del ricercatore di Trento: "Spero di vedere più morti in Lombardia" e Matteo Salvini sbotta

Tiene ancora banco la polemica che sta investendo la Lombardia, regione più colpita dal coronavirus, e l'operato per far fronte all'emergenza. Dopo l'attacco in Aula del grillino Riccardo Ricciardi non sono mancati vergognosi commenti. Tra questi spunta quello di Roberto Riggio, a capo dell'unità di ricerca Smart Networks and Services presso FBK, la Fondazione Bruno Kessler di proprietà della provincia autonoma di Trento, che su twitter cinguetta: "Per ora quelli con più morti siete voi lumbard e spero di vederli crescere sempre di più. Schiattate mer...",Una frase a dir poco indegna a cui Matteo Salvini ha replicato a tono: "Ancora squallore, ancora scherzano sui nostri morti. Viva la Lombardia e viva l’Italia, dalla sofferenza degli ultimi mesi rinasceremo più forti di prima, alla faccia di 'persone' come questa". Dichiarazioni che hanno fatto raddrizzare il tiro al ricercatore il quale, stando a quanto riportato da La voce del Trentino, ha poi ritrattato quanto scritto.

