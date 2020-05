Non è l'Arena, Briatore brutale contro Giuseppe Conte: "Va bene signora la Marchesa? Per un ca***"

25 maggio 2020 a

A Non è l'Arena di Massimo Giletti, in onda su La7 domenica 24 maggio, ecco un'incursione di Flavio Briatore. Un videomessaggio di mister Billionaire, sempre più scatenato contro il governo e Giuseppe Conte per quella che ritiene una gestione sciagurata dell'emergenza economica causata dal coronavirus. "I ristoratori italiani non sanno più cosa fare, sono disperati - premette Briatore -. E non riesci a capire questo governo cosa fa: promette, promette e non succede mai niente. Ora promettono miliardi alle grandi aziende, come Fiat e Autostrade. Ma prima non potrebbero dare 25mila euro ai ristoratori e alle piccole-medie aziende?". Dunque, l'affondo si fa pesantissimo: "Il governo non capisce che il fatturato non sarà più come prima. Pensano che si riapra e tutto va bene signora la Marchesa: per un ca***. Non sarà più come prima il fatturato di bar e ristoranti. Allora cosa facciamo? Li mettiamo tutti alla fame? Governo voi non avete mai dato una lira a nessuno, è una vergogna", conclude un Briatore scatenato e sempre più protagonista da Giletti.

"Situazione insostenibile, dove sono quei soldi?". La persone crepano: Briatore a valanga contro il governo

