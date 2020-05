Elisa Isoardi tagliente su Matteo Salvini: "Giù nei sondaggi? Mi spiace, saranno gli occhiali"

Capito?

Si sbottona, Elisa Isoardi. Un occhio rivolto al passato, alla storia con Matteo Salvini. La conduttrice de La prova del cuoco, intervistata a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, dice la sua. Parla della sua situazione sentimentale, dicendosi "felice e non innamorata, ma le cose non sono mica direttamente proporzionali". Poi, come detto, parla del leader della Lega, suo ex fidanzato: come mai perde terreno nei sondaggi? "Mi dispiace, non so perché. Saranno gli occhiali...", aggiunge sorniona. Insomma, la Isoardi mostra di non gradire troppo il fatto che il leader della Lega abbia iniziato a indossarli. "Sono color tartaruga, originali, in linea col periodo", ha aggiunto.

