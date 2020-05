Annalisa Chirico ad Agorà: "Assistenti civici? Potenziali abusi, il premier Conte doveva informare il Viminale"

26 maggio 2020 a

Annalisa Chirico è molto equilibrata nel giudizio sugli assistenti civici, proposti in maniera un po’ troppo frettolosa dal ministro Boccia, che mai come in questa occasione sembra aver sofferto di “annuncite”, malattia che ha già colpito diverse volte il premier Giuseppe Conte. E infatti sugli assistenti civici si è immediatamente levato un grido di indignazione, proveniente da un po’ tutte le forze politiche, comprese quelle che fanno parte della maggioranza. “Se diamo a dei cittadini non formati - ha dichiarato la Chirico ad Agorà - di cui non conosciamo neanche la fedina penale, il ruolo di vigili del distanziamento e del controllo della mobilità delle persone, si apre il varco per potenziali abusi”. Poi la domanda della giornalista de Il Foglio che centra perfettamente il punto: “Mi chiedo perché il premier non abbia approfondito la proposta di Boccia e non abbia informato adeguatamente il titolare del Viminale”, che infatti si è lamentato pubblicamente per essere stato all’oscuro di questa (pessima) proposta.

