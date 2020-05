Giovanni Toti a Tagadà, la frecciatina a Buffagni: "Guardo la pubblicità e intanto uso il cervello, così è contento"

29 maggio 2020 a

“Sto a guardare la vostra pubblicità e intanto ci penso, uso il cervello e poi rispondo, così faccio felice Buffagni”. Giovanni Toti si è reso protagonista di un simpatico siparietto a Tagadà, la trasmissione in onda su La7. Tiziana Panella ha annunciato la pubblicità e il governatore della Liguria ne ha approfittato per una battuta rivolta al vice ministro dello Sviluppo economico, che qualche ora fa ha dichiarato che “qualche presidente di Regione dovrebbe usare meno la bocca e più il cervello”. Il riferimento del grillino era alla vicenda del passaporto sanitario, caldeggiato in particolare dal governatore della Sardegna che, tra l’altro, è anche entrato in aperta polemica con Beppe Sala, sindaco di Milano. Toti non fa parte di questa corrente, ma ha comunque voluto lanciare una frecciatina a Buffagni: il suo “intanto uso un po’ il cervello” ha suscitato ilarità nello studio di Tagadà.

