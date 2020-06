Non è l'Arena, Sallusti contro la magistratura: "Indegna, uno schifo, non si permetta di fare il nome di Falcone"

01 giugno 2020 a

Siamo a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7, la puntata è quella di domenica 31 maggio. Ospite Luca Palamara, il tema è magistratura, giustizia, Csm, Dap e Alfonso Bonfade. Tra gli ospiti in collegamento, ecco Alessandro Sallusti, il cui giudizio sulla magistratura italiana è pessimo, e non è certo un mistero. E il pensiero di Sallusti viene riassunto alla perfezioni in una sua frase, tranchant e piuttosto definitiva: "È evidente che questa magistratura non può permettersi di pronunciare il nome di Falcone, perché non è degna. È come se Giuda dicesse che Gesù era una bravo. È uno schifo", conclude Sallusti il quale non ricorre, affatto, ad alcun giro di parole.

