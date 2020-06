Non è l'arena, Alessandro Sallusti disintegra Bonafede e Di Matteo: "Uno scontro tra due mitomani"

01 giugno 2020 a

Una frase per colpirne e affondarne due. La frase è firmata Alessandro Sallusti. Il contesto? Non è l'arena di Massimo Giletti, il programma in onda su La7, la puntata quella di domenica 31 maggio. In studio si torna a parlare del caso deflagrato alcune settimane fa proprio a Non è l'Arena, ossia le dichiarazioni di Nino Di Matteo, il quale aveva rivelato a Giletti la piroetta di Bonafede circa la sua nomina al Dap, un caso dalle molte ombre e che ha fatto molto discutere. E i due che vengono affondati dalla singola frase di Sallusti sono proprio il ministro della Giustizia grillino e la toghe: "Il caso Bonafede-Di Matteo mi sembra uno scontro tra due mitomani. Di Matteo si è inventato che Berlusconi è il capo della mafia...", ricorda Sallusti. Colpiti e affondati.

