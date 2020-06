Otto e Mezzo, Andrea Scanzi contro Alberto Zangrillo: "Irresponsabile attaccare il comitato e il governo"

01 giugno 2020 a

a

a

Lilli Gruber incentra la puntata di Otto e Mezzo sui negazionisti del coronavirus, ma anche sull’appello di Sergio Mattarella, che alla vigilia del 2 giugno ha invitato l’Italia ad entrare in una fase nuova con coraggio e prudenza. La discussione verte però anche sulle polemiche innescate da Alberto Zangrillo, il primario della terapia intensiva del San Raffaele di Milano che ha presentato uno studio per sostenere che il virus è clinicamente morto. “Io spero tanto che abbia ragione - ha commentato Andrea Scanzi in collegamento con la Gruber - però quando dice che qualcuno sta terrorizzando gli italiani, credo che ce l’ha con il comitato tecnico scientifico e conseguentemente con il governo. Questo è un atteggiamento irrazionale e irresponsabile”. Il contorto ragionamento del giornalista del Fatto è che, se anche Zangrillo avesse pienamente ragione, non avrebbe dovuto dire quelle parole perché alimentano il desiderio degli italiani di tornare liberi: “Ha detto cose pericolosissime, mentre chi ha esagerato con la cautela ci ha salvato la vita. Io per esempio sono convinto che la Lombardia non sia pronta a tornare alla normalità”.

“L'apice dell'eccellenza in Lombardia”. Zangrillo da Porro, bordate sul comitato: “Ma quale seconda ondata”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.