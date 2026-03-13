"Musumeci", ecco il titolo di La7 che fa infuriare FdI: gioco sporco

Uno spiacevole fuoriprogramma diventa una polemica mediatica e politica non proprio di secondo piano. Venerdì pomeriggio all'evento sul referendum sulla giustizia organizzato da Fratelli d'Italia al teatro Parenti di Milano, la premier Giorgia Meloni è stata avvicinata sul palco da uno sconosciuto.

Mentre la presidente del Consiglio al microfono stava salutando e ringraziando le persone presenti in teatro, l'uomo è salito sul palco e si è avvicinato presentandosi: "Musumeci, Orazio Musmeci". Lei, visibilmente sorpresa, ha ricambiato il saluto e lo ha ringraziato, ma lui, non ancora soddisfatto, ha aggiunto: "Aspetto le dimissioni di Mattarella". Quindi è sceso dal palco e si è allontanato. A quel punto Meloni si è guardata intorno cercando forse qualche spiegazione, ma nessuno è intervenuto e quindi, con una espressione tra l'interrogativo e lo sconcertato, ha aperto le braccia, si è sistemata i capelli e ha cominciato il suo discorso.

Meloni e Orazio Musumeci, guarda qui il video di La7

L'arcano è stato svelato quasi subito: Orazio Musumeci è lo stesso che si "propose" per la Presidenza della Repubblica nel 2013 ed è autore di un libro, Il tredicesimo presidente (firmato peraltro con il titolo di "onorevole"), di cui ha regalato una copia alla presidente del Consiglio. Musumeci aveva annunciato sui social la sua partecipazione all'evento: "Sono in partenza per Milano per un faccia a faccia con l'onorevole Meloni. La incontro per la prima volta e le farò questa sorpresa".

Un delirio totale che è diventato un meme virale sui social. Ma che qualche testata ha cavalcato, giocando nei titoli anche sul fatto che Musumeci è omonimo di Nello Musumeci, il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare. La combo, "Musumeci chiede le dimissioni di Mattarella", è ovviamente troppo golosa per lasciarsela sfuggire. E questo ha scatenato la rabbia di Fratelli d'Italia, partito della Meloni e dello stesso ministro.

Nel mirino ci finisce La7, per questo post: "Referendum giustizia, Musumeci choc al convegno per il Sì: 'Attendo le dimissioni di Mattarella', Meloni in imbarazzo sul palco". "Basta disinformazione", tuona sui social il partito della premier. "La7 lascia intendere che a farlo sia stato il ministro Musumeci e non un suo omonimo. Non sanno più cosa inventarsi per fare cattiva informazione".