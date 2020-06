2 Giugno, Maria Giovanna Maglie contro Il Messaggero: "Titolo del cavolo", chi non capisce la rabbia degli italiani

02 giugno 2020 a

Un grido, quello degli italiani riuniti in piazza del Popolo a Roma questo 2 giugno. Un grido contro il governo delle persone che si sono radunate insieme a Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Antonio Tajani. Tanta gente, più del previsto, insomma difficile, impossibile contenere gli assembramenti. Ma tutte quelle persone in piazza, qualcosa, dovranno pur significare. Eppure per molti, da Repubblica in giù, l'unico fatto degno di nota a piazza del Popolo sono, appunto, gli assembramenti. Accuse ai leader di centrodestra e titoli di condanna. E tra questi titoli ecco anche quello del Messaggero: "2 Giugno, Meloni e Salvini a piazza del Popolo gridano "dimissioni". Ma ressa e poche mascherine". Titolo ripreso e rilanciato da Maria Giovanna Maglie, su Twitter: "Il primo titolo del cavolo", taglia corto la giornalista. E se solo avesse visto Repubblica...

