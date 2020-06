Alessandro Sallusti a DiMartedì risponde a Saviano: "Paragonare Salvini a Trump è la più grande idiozia. Sa cosa succede in Italia a un immigrato?"

03 giugno 2020 a

Due minuti durissimi. Alessandro Sallusti, in collegamento con DiMartedì, risponde per le rime a Roberto Saviano e a tutti gli intellettuali radical (compresa Concita De Gregorio, in studio) che non vedevano l'ora di poter paragonare Matteo Salvini a Donald Trump.



"La destra forse semplifica il pensiero - esordisce il direttore del Giornale -, ma la sinistra la altera. I poliziotti bianchi fanno abusi su persone di colore dall'epoca di Kennedy e hanno continuato nell'epoca di Clinton e Obama. L'America è quella cosa lì, non c'entra niente Trump". Saviano sostiene che i neri che vanno a processo di solito ne escono colpevoli: "Sarà vero, lui ci vive. Ma la differenza con l'Italia è che qua un immigrato che va a processo ne esce quasi sempre innocente proprio perché è immigrato. Paragonare Salvini a Trump e l'Italia all'America è una delle più grandi idiozie, e la rovina della sinistra italiana".

