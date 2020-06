CartaBianca, lo strepitoso "vaffa" di Mauro Corona alla Grecia: "Dicono che non ci vogliono?"

03 giugno 2020 a

a

a

Anche a Mauro Corona non è piaciuto il modo in cui la Grecia ha trattato l'Italia, quel "da noi non vi vogliamo" a causa del coronavirus che sta facendo tanto discutere. Uno sfregio, uno sputazzo a un Paese ferito, il nostro, e che però ora sta tornando a camminare e a testa altissima. Lo scrittore dice la sua nel consueto intervento a CartaBianca di Bianca Berlinguer, in onda su Rai 3 (la puntata è quella del 2 giugno), dove punta il dito: "La chiusura della Grecia agli italiani? Ogni Paese ha il diritto e la cautela di proteggere la propria casa. Mi ha deluso il modo in cui è stato detto: se dicono qui non venite, allora io non vengo. L'Italia comqunque è la terra più bella del pianet", conclude Mauro Corona. Insomma, un gentilissimo "vaffa" agli ellenici.

"Tra qualche mese compirò 70 anni...". Mauro Corona, le parole in tv che lasciano anche la Berlinguer senza fiato

"Portiamo i cacciatori a scuola". Mauro Corona fa venire una crisi di nervi agli animalisti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.