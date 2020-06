Fuori dal Coro, Mario Giordano denuncia: "Calabria, durante il lockdown varata la norma che dà il vitalizio a tutti"

03 giugno 2020 a

a

a

La denuncia di Mario Giordano piove nel corso dell'ultima puntata di Fuori dal Coro, in onda su Rete 4 martedì 2 giugno. Nel mirino la Calabria, o meglio il consiglio regionale. Già, perché mentre l'Italia era in lockdown è successo qualcosa di piuttosto scandaloso, su cui Giordano - che ai vitalizi ha dedicato gran parte dei suoi sforzi - è ovviamente molto attento. "Mentre noi eravamo tutti chiusi in casa cosa ha pensato di fare il consiglio regionale della Calabria? In due minuti ha varato la norma per garantire anche a chi ha fatto un giorno solo di lavoro. Di lavoro, si fa per dire. Lo hanno fatto!", conclude Giordano con quell'urlo che è ormai il suo marchio di fabbrica.

Fuori dal Coro, Vittorio Feltri contro i virologi: "Sono basito, si rinchiudano in laboratorio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.