Gianluigi Paragone rompe il silenzio dopo l'incidente: "Mi dovrete sopportare ancora", ecco cos'è accaduto

Gianluigi Paragone, rimasto ferito in un incidente con lo scooter a Roma, rassicura i propri follower sulle sue condizioni di salute: "Mi dovrete sopportare ancora. Grazie a tutti davvero". Queste le parole con tanto di foto con cui l'ex senatore M5, ora nel gruppo Misto, rompe il silenzio su Instagram. Paragone è rimasto coinvolto in un incidente stradale oggi pomeriggio, mercoledì 3 giugno. Il suo scooter è stato travolto da un'auto guidata da una donna con a bordo la figlia. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'auto abbia fatto un’inversione ad U travolgendo Paragone. In un primo momento sembrava che il politico si fosse fatto male a tal punto da essere portato al policlinico Gemelli in codice rosso. Poi, la situazione è rientrata: giusto qualche graffio e un po' di dolore ad una mano.

