Matteo Salvini: "Etna a Napoli in una locandina della Lega? Grafica manipolata"

Comici! Qualche buontempone si è divertito a ritoccare la grafica di un cartello sulla mia visita di oggi a Napoli mettendo l'Etna al posto del Vesuvio. Se queste sono le armi di sinistra e grillini contro la Lega... La commissione sulle fake news che dirà?!? Facciamo girare e inviamo bacioni!". Così Matteo Salvini sulla storia del manifesto della Lega a Napoli con l'Etna al posto del Vesuvio

Duro il commento dell'ex ministro dell'Interno che ha denunciato la manipolazione ad una locandina Facebook del leader della Lega nella quale era immortalato l'Etna in sostituzione del Vesuvio. Matteo Salvini ha annunciato così il suo tour in Campania per incontrare gli artigiani del presepe di San Gregorio Armeno, dimenticati durante la pandemia Coronavirus e poi per omaggiare Pasquale Apicella, agente di Polizia ucciso da una banda di rapinatori.

