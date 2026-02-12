Sciopero, i sindacati forzano lo stop olimpico. Salvini: "Irresponsabili, anti-italiani"

I sindacati hanno confermato lo sciopero del trasporto aereo indetto per lunedì 16 febbraio, durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, e per sabato 7 marzo, durante le Paralimpiadi. Nessuna conciliazione, quindi, né con il Garante né con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. "Le azioni di sciopero sono state proclamate a sostegno delle vertenze per il rinnovo del Ccnl e di contratti aziendali di lavoro scaduti da molti mesi, ed in presenza di trattative infruttuose con aziende sorde alle legittime istanze, aziende che non hanno dato prova di volerli rinnovare a condizioni adeguate, rendendo, di fatto, impossibile la cancellazione o il differimento delle azioni sindacali legittimamente proclamate”, hanno dichiarato in una nota Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp.

Nelle scorse ore, la Commissione di garanzia aveva chiesto di spostare lo sciopero nel periodo tra il 24 febbraio e il 4 marzo, “non interessato dal calendario delle competizioni”. Una richiesta appoggiata anche da Salvini, che aveva commentato: “Ha fatto bene, venerdì inviteremo i sindacati e se dicessero di no, interverrò con una precettazione perché con le Olimpiadi stiamo dando al mondo un'immagine di efficienza e non possiamo bloccare non solo i cittadini ma anche gli atleti olimpici e paralimpici". Oggi i sindacati hanno replicato dicendo che le azioni di sciopero nel trasporto aereo "sono state proclamate da tempo, così come da tempo era nota la programmazione dei Giochi olimpici". E ancora: “Non possiamo accogliere l’invito delle istituzioni, abbiamo massimo senso di responsabilità verso i lavoratori e verso il Paese”.