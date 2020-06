Diego Fusaro a Stasera Italia: "Gilet arancioni stolti, ecco perché hanno dato spazio a Pappalardo"

06 giugno 2020 a

"Il coronavirus esiste ed è pericoloso, con buona pace degli stolti che dicono il contrario". Diego Fusaro sorprende Veronica Gentili e il pubblico di Stasera Italia. Il filosofo turbosovranista, alfiere della controinformazione, non ci sta a finire nel calderone degli ultra-complottisti col gilet arancione, sebbene molti commentatori l'abbiano accostato al movimento.

"Una sciocchezza - tuona Fusaro -, semplicemente sul virus si è innestata una sovrastruttura autoritaria. Hanno dato spazio alla piazza a un simpatico vegliardo vestito d'arancione (il generale Antonio Pappalardo, ndr) probabilmente con l'obiettivo di screditare ogni protesta vera, che non è quella che dice che il virus non esiste. Altra cosa è dire che con il virus si è creato un metodo di governo che lo usa per creare un'emergenza permanente, più dura l'emergenza e più dura la sospensione di alcuni articoli della Costituzione e la sospensione di alcune libertà".

"Le libertà perdute difficili da recuperare". Pericolo-dittatura, lo scenario estremo tratteggiato da Diego Fusaro

