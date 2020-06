Caso Palamara, Paolo Mieli da Lucia Annunziata smonta le scuse di Giuseppe Cascini

07 giugno 2020 a

Paolo Mieli, ospite a Mezz'ora in più condotto su Rai Tre da Lucia Annunziata, ha dialogato con il magistrato e membro del Csm, Giuseppe Cascini, sul caso Palamara. Pur apprezzando i toni sinceri del magistrato e il mea culpa, a nome dei colleghi, sulle frasi contro l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, scoperte grazie al trojan inserito nel cellulare di Luca Palamara e intercettato dai magistrati di Perugia titolari dell'inchiesta che vede coinvolto l'ex presidente dell'Anm accusato di corruzione, l'ex direttore del Corriere della Sera non crede che possa succedere qualcosa di positivo all'interno della magistratura dopo lo scandalo.

"Un mare di melma. E Bonafede....". Palamara-Di Matteo, Mieli tombale

"Le sue sono buone intenzioni, ma nella magistratura non cambierà niente. Come mai queste cose vengono fuori dai trojan e non c’è stato nessun magistrato che l’ha denunciate?", la replica piccata di Mieli.

