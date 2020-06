Barbara Palombelli su Lilli Gruber: "Nessuna rivalità. Ma un giorno Piersilvio Berlusconi...", dove nasce la sfida tv

08 giugno 2020 a

Volano gli ascolti di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. Volano e ovviamente il programma viene messo in competizione con Otto e Mezzo di Lilli Gruber, il punto fermo di La7. E intervistata da La Stampa, chiedono alla Palombelli come viva la concorrenza con la Gruber. "Con Lilli ci conosciamo da una vita, sono stata anche un suo autore", premette. E ancora: "Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Otto e Mezzo l'ho persino condotto con Giuliano Ferrara. Tra noi non c'è rivalità, ci incontriamo dal parrucchiere, Roberto D'Antonio, condividiamo l'interesse per la politica e probabilmente anche dell'altro. La nostra sfida - prosegue la Palombelli - non è con lei che va in onda da tanto e può contare sul formidabile traino del tg di Enrico Mentana, secondo me uno dei migliori. Ma con il pubblico. L'anno scorso Piersilvio Berlusconi ci ha chiesto di cambiare la natura di Rete 4, mi sembra che ci siamo riusciti".

La conduttrice di Stasera Italia, parlando di coronavirus, parla poi della necessità di "ricostruire giornalisticamente quelle due settimane", alla fine di febbraio, "per vendicare e risarcire tutte quelle persone che sono morte da sole. Noi la mascherina l'abbiamo cominciata a usare il 20 febbraio, lo rivendico". Insomma, la Palombelli accusa la politica: da Sala a Zingaretti, da Salvini a Renzi, che a suo parere in quelle due settimane avevano passato dei messaggi sbagliati. Infine, c'è anche spazio per una stoccata a Giuseppe Conte. Chiedono alla Palombelli se qualcuno ha rifiutato un suo invito. La risposta è sibillina: "Mi sarebbe piaciuto avere Conte. Ma va poco ospite, preferisce le conferenze stampa. Per il resto direi di no, sono venuti tutti quelli che abbiamo invitato", conclude la Palombelli. E chi ha orecchie per intendere, intenda.

