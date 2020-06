Francesco Storace, sfottò a Roberto Burioni: "Davvero si ritira dalla tv? Il mio ginocchio alla Patria"

08 giugno 2020 a

Ha scelto un'intervista al Corriere della Sera, come una vera rock-star, per annunciare il suo ritiro (temporaneo) dalla televisione. Si parla dI Roberto Burioni, il virologo forse più seguito in assoluto al tempo del coronavirus in Italia, che ha spiegato di voler tornare in laboratorio. Stop alle polemiche, insomma, lui accusato di presenzialismo. Ma Burioni si toglie anche dei sassolini dalla scarpa, affermando che "in Italia non ti perdonano il successo". Tant'è, la televisione, per lui, si spegne. Almeno per un po'. E dopo l'annuncio in pompa magna al Corsera piovono diverse reazioni sui social. Una delle più curiose è quella di Francesco Storace, che su Twitter pubblica un primissimo piano un poco sfuocato del suo ginocchio. E spiega: "Se davvero Burioni non lo vedremp più in tv darò il mio ginocchio alla Patria". Tra stoccata e sfottò. E chi ha orecchie per intendere, intenda.

"Cosa non mi perdonano". La rabbia di Roberto Burioni: "Perché dico addio alla tv"

