Maurizio Molinari sull'ascesa di Giorgia Meloni nei sondaggi: "È la dinamica del populismo"

08 giugno 2020 a

Tutta la spocchia di Repubblica, rappresentata al meglio dal suo direttore, Maurizio Molinari, il quale era ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, nella puntata in onda su La7 lunedì 8 giugno. Molinari era chiamato a commentare i movimenti segnalati dai sondaggi nel centrodestra, con Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia che guadagnano terreno sulla Lega e Matteo Salvini. E il direttore spiega così il fenomeno: "La Meloni cresce alle spalle di Salvini perché è la dinamica dei movimenti populisti. La Lega - prosegue - ha cavalcato lo scontento in una certa fase ma non è riuscita a ottenere dei risultati concreti e all'indomani di una tragedia come il coronavirus, la protesta si sposta alle spalle della Lega. È la dinamica del populismo", conclude il direttore di Repubblica. Insomma, è solo "populismo". Punto e stop. Un'analisi un poco più approfondita, per Molinari, non è neppure concessa.

