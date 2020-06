Che tempo che fa, Nicola Porro contro Roberto Burioni: “La testa di min***a che vorresti prendere a calci nel sedere”

08 giugno 2020 a

Nicola Porro nella sua “zuppa” quotidiana non risparmia una ripassata a Roberto Burioni. Il noto virologo marchigiano è finito al centro delle polemiche dopo l’inchiesta dell’Espresso su compensi e consulenze e ha annunciato il ritiro dalla scena televisiva. Anche perché Che tempo che fa è ormai finito, ed è quindi venuto a mancare il salotto di Fabio Fazio che per mesi è stato un ritrovo fisso alla domenica per Burioni. “Lui è più di un pallone gonfiato - dichiara Porro - è il vicino di banco di scuola che sa tutto lui, il fenomeno, il testa di min***a che vorresti prendere a calci nel sedere ma non puoi perché è nato bene, è amico dei professori e forse è il secchione protetto da tutti”. Per il conduttore di Quarta Repubblica “Burioni è quella roba lì, ora piagnucola per essere stato attaccato sulle consulenze e dice di non essere un presenzialista in tv. Per me è una bufala, come si definisce uno che si presenta tutte le settimane in prima serata da Fazio? Non ho nessun pregiudizio nei suoi confronti - chiosa Porro - anzi penso che la scienza sia fondamentale, ma è l’arroganza di alcuni che è insopportabile”.

