Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica: "Ci prendono in giro, ciò che il governo Conte deve dirci"

09 giugno 2020 a

a

a

"Ho l'impressione che ci stanno prendendo in giro". Alessandro Sallusti sfodera la clava e picchia duro su Giuseppe Conte e i ministri del governo. A Quarta Repubblica, da Nicola Porro, si discute anche dei provvedimenti economici presi dall'esecutivo per far ripartire l'Italia. Alla vigilia dei tanto strombazzati Stati generali, e dopo 3 mesi di emergenza coronavirus, siamo ancora al livello delle promesse e della "individuazione dei problemi", altro che Fase 3. E il direttore del Giornale puntualizza: "Il governo non deve spiegarci perché le cose non funzionano ma ha l'onore e l'onere di governare, il fatto è che non è capace di risolvere il problema!". E la sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessia Morani del Pd, accerchiata (anche Carlo Calenda è decisamente critico) è in evidente stato d'assedio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.