Massimo Cacciari a #Cartabianca contro Vittorio Colao: "Aria fritta, documento da campagna elettorale"

A Massimo Ciacciari il report di Vittorio Colao non è piaciuto granché. "Rischiamo di buttare i soldi dell’Europa se non ci presentiamo con un vero piano di ristrutturazione - spiega il professore a #Cartabianca, ospite di Bianca Berlinguer -. Il documento di Colao è di una genericità impressionante. Sono questioni che troviamo in tutti i documenti di campagna elettorale da vent’anni". Altro che tecnico, insomma.

"C’è gente che ancora aspetta la cassa integrazione o i prestiti da 25mila euro. Come si può passare attraverso le banche per questi finanziamenti? Perché non si è usata la Cassa depositi e prestiti? La Fase 2 è stata gestita nel peggiore dei modi". E a chi gli ricorda che l'Itali "dev'essere più resiliente", Cacciari risponde sprezzante: "Va bene, ora si usa questo termine. Ma è aria fritta. La politica non è ascoltare, la politica è rispondere. Bisogna andare in Europa con un piano, facendo delle scelte".

