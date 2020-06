Danilo Toninelli, figuraccia all'Aria che tira: "Fammi finire", sbrocca e non risponde a Myrta Merlino

10 giugno 2020 a

“A cosa servono gli Stati generali dell’economia? E perché il piano di Vittorio Colao non sembra interessare più a nessuno?”. Due domande specifiche che Myrta Merlino rivolge a Danilo Toninelli in diretta a L’aria che tira su La7. L’ex ministro grillino va apparentemente in crisi e si lancia in uno dei suoi discorsi ai limiti della realtà: “Abbiamo messo il paese in sicurezza dal punto di vista sanitario, se oggi non ci sono tensioni sociali è perché abbiamo messo in campo da marzo una serie di salvagenti alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori”. La Merlino lo interrompe: “Non voglio essere catastrofista, ma seguo tutti i giorni le piazze italiane, le persone sono molto arrabbiate”. Ma Toninelli insiste: “Io non vedo ancora nessun tipo di disordine. Stiamo lavorando giorno e notte, i decreti e i miliardi in deficit ci sono”. Poi l’ex ministro grillino si lancia nell’elogio al Recovery Fund e dà vita al battibecco con la conduttrice di La7: “Ma a cosa servono gli Stati generali?”, “fammi finire, Myrta”, “ma le domande erano altre”.

