Cartabianca, Silvio Berlusconi affonda Matteo Renzi: "Io e lui, due linguaggi differenti"

“Non si può certo dire che io e Renzi parliamo lo stesso linguaggio”. Silvio Berlusconi è intervenuto in collegamento telefonico con Bianca Berlinguer a Cartabianca e ha replicato a Matteo Salvini. Il Cav ha subito marcato le differenze con l’ex rottamatore: “Lui è stato decisivo per far nascere l’attuale governo e ha anche appena salvato con il suo voto decisivo Bonafede. Ma io e Salvini non siamo lo stesso partito, siamo una coalizione”. Una precisazione quasi superflua, visto che ormai è chiara la posizione pro-Mes assunta da Forza Italia, nonostante il parere contrario degli alleati di centrodestra.

Inoltre Berlusconi ha annunciato di voler accettare l’invito del premier Conte per gli Stati generali dell’economia: “Cercherò di convincere gli alleati ad andare, credo si debba fare. Siamo stai noi i primi a chiede, mesi fa, che maggioranza e opposizione lavorassero insieme. Abbiamo il dovere di non trascurare nessuna opportunità”. A proposito degli alleati, il Cav è tornato anche sulla polemica riguardante le manifestazioni in piazza: “Avevo proposto di rimandare la manifestazione del 2 giugno e anche quella del 4 luglio. Loro però l’hanno fatta lo stesso, per fortuna non è successo nulla di grave. Servirà un’attenzione assoluta a non creare assembramenti”.

