DiMartedì, Matteo Salvini discute con Floris sul Mes: "Berlusconi dice 'prendiamolo'? Tra tre mesi non esisterà più"

“Il Mes tra tre mesi non esisterà più, le do questa anticipazione”. A DiMartedì Matteo Salvini si è reso protagonista di una accesa discussione con Giovanni Floris. Il segretario della Lega ha ribadito in diretta su La7 la sua posizione sul fondo salva-Stati, ma allo stesso tempo è consapevole di dover fare i conti con i 'dissidenti' del centrodestra, ovvero con Forza Italia che spinge per attingere ai 36 miliardi del Mes: “Silvio Berlusconi dice ‘prendiamoli’? Ne parleremo anche con lui, non c’è problema. Il Mes tra tre mesi non esisterà più perché nessun paese europeo lo adotta”. Salvini porta l’esempio della Grecia, che è “messa molto peggio di noi” e ha “il tasso di interesse sui buoni del tesoro doppio rispetto al nostro”, e comunque dice “no grazie” al Mes. “Allora - chiosa il segretario della Lega - o gli altri sono tutti fessi o il Mes è una fregatura”.

