Nicola Porro contro Marco Travaglio: "Incredibile giravolta sul boss pur di difendere Alfonso Bonafede"

Nicola Porro nella sua Zuppa quotidiana è un fiume in piena contro Marco Travaglio. Il giornalista di Quarta Repubblica ha analizzato “l’arrampicamento” del direttore del Fatto Quotidiano, che spiega che il boss Zagaria non rientrerà in carcere a Sassari e questo dimostra che Alfonso Bonafede è bravo. “È una cosa incredibile - tuona Porro - quando Zagaria è uscito insieme ad altri 41 bis dopo una circolare del ministero della Giustizia, Travaglio ha detto che non era colpa di Bonafede. Poi il ministro ha fatto un decreto per far rientrare tutti i cattivoni, e lì Travaglio ha detto ‘vedete che bravo, li fa rientrare’. Ma i cattivoni non rientrano e Travaglio sostiene che è perché così come Bonafede non poteva farli uscire, ora non può farli rientrare. Con questa logica vale tutto”.

