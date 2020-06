Nicola Porro ironizza sulle liti tra Pd e M5s: “Stati generali? L'unica cosa su cui sono d'accordo è in quale villa farli”

08 giugno 2020 a

Nicola Porro, nella sua consueta Zuppa di Porro, ironizza sugli Stati Generali dell'Economia e le continue liti tra Pd e M5s sui contenuti. L'unica cosa su cui sono d'accordo è la location che sarà quella di Villa Pamphili. Poi Porro spiega che gli invitati per ora sono Renzo Piano, Massimiliano Fuksas e Oscar Farinetti.

Porro critica tutti e tre: Renzo Piano per non aver poi disegnato architettonicamente bene il ponte Morandi di Genova. Fuksas per essere l'eponente di una sinistra radical chic e snob e, infine Farinetti, che viene complimentato ironicamente per essere un uomo ricco perché vende tutte le sue aziende e aver chiesto, in una intervista al Fatto, l'8 per mille per i ricchi, come fece il governo Amato, Questi tre, spiega ironico Porro, dovrebbero "insegnare ai disoccupati come cambiare la vita"

