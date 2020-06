Matteo Salvini contro Gad Lerner: "Montanelli grande uomo, lui un quaquaraquà"

12 giugno 2020 a

Ve ne abbiamo dato conto ieri, delle scandalose parole parole di Gad Lerner su Indro Montanelli, che sarebbe "oggetto di venerazione sproporzionata rispetto alla sua biografia". Insomma, per Lerner, Montanelli sarebbe sopravvalutato. Parole che non sono piaciute granché a Matteo Salvini, che ha commentato sui social, proponendo un fotomontaggio con a sinistra Montanelli e a destra Lerner. A corredo, il commento: "In questa foto ci sono: un grandissimo giornalista e uomo libero... e un quaquaraquà". Ogni commento è superfluo.

