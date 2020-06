Lorella Cuccarini "sovranista", epurata dalla Rai: "Motivi politici ingiustificabili", interviene pure Giorgia Meloni

12 giugno 2020 a

Anche Giorgia Meloni interviene sul caso di Lorella Cuccarini, che starebbe per essere epurata dalla Rai per presunte simpatie “sovraniste” desunte da alcune prese di posizione sui social. Studipaggini vere e proprie in confronto al talento e al successo della Cuccarini, che ha contribuito agli ottimi ascolti de La vita in diretta, il contenitore pomeridiano con Rai1: secondo i ben informati, Lorella sta per lasciare la conduzione in favore del solo Alberto Matano. La decisione sarebbe stata presa dal direttore Coletta e avrebbe una matrice politica: sarebbero i grillini a volerla fuori a tutti i costi. “Secondo indiscrezioni Lorella Cuccarini non sarà confermata in Rai per motivi politici. Escludere per cieca ideologia una professionista qualificata e amata - tuona la Meloni - è ingiustificabile. Epureranno tutti coloro che non si piegano a diktat di partito?”.

