Giorgia Meloni si confessa a Maurizio Costanzo: "Sono gelosa, mi accorgo di tutto e se ti becco..."

Giorgia Meloni si confessa. La leader di Fratelli d'Italia, ora in netta ascesa nei sondaggi, ha vuotato il sacco sulla sua vita più privata. E lo ha fatto davanti a Maurizio Costanzo, nella sua trasmissione "L'Intervista". "Sono una persona che ama, gelosa, anche lui (riferendosi al compagno Andrea), anzi più di me" ha ammesso per poi continuare: "Sono passionale, mi accorgo di tutto e se ti becco...". Gli stralci dell'intervista, rilanciati dal Messaggero, mostrano una Meloni inedita: "Io sono tradizionalista. Matrimonio? Queste cose te le devono chiedere" ha replicato a Costanzo in quella che pare a tutti gli effetti una frecciatina al compagno. Ma non solo, perché la leader di FdI vorrebbe anche allargare la famiglia, e chissà, magari dopo Ginevra, avere un bel maschietto: "Mi piacerebbe molto ma i bambini li manda Gesù", ha liquidato però la questione.

Poi si passa ai sogni, quelli ancora realizzabili: "Il mio grande sogno è fare la radio - ha confessato inaspettatamente visto che da anni è protagonista della scena politica - amo la dimensione della radio, io l'adoro, anche se non credo di avere una voce radiofonica".

