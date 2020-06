Mariana Mazzucato, l'economista che ha conquistato il Pd: i saccheggi nel nome di George Floyd "colpa del capitalismo"

14 giugno 2020 a

I saccheggi? Colpa del capitalismo. Ne è convinta Mariana Mazzucato, l'economista che ha detto no al piano di Vittorio Colao e ha conquistato il Pd. In un tweet sintetizza il suo pensiero sulle rivolte per la morte di George Floyd che da Minneapolis hanno poi messo a ferro e fuoco tutti gli Stati Uniti, con episodi di vandalismo gratuito e addirittura furto di massa. I violenti però sono scusati, perché la responsabilità è tutta "nel modello di sviluppo della finanza mondiale". Nel "sistema", insomma, e "il resto è un gioco da ragazzi" su cui non vale la pena riflettere. Chissà se anche al Nazareno avranno il coraggio di sostenere una tesi s

