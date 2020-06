Alessandra Mussolini contesa da Rai e Mediaset. Indiscrezione pesantissima: dove la vogliono

14 giugno 2020 a

Salto del fossato per Alessandra Mussolini. La nipotina del Duce e politica di Forza Italia, dopo molti anni da opinionista in vari talk Mediaset, è data come papabile nuova concorrente di Ballando con le stelle, il talent vip di Raiuno condotto da Milly Carlucci. La 15esima edizione è slittata a causa dell'emergenza coronavirus, ma le trattative sono proseguite a riflettori spenti. Secondo Tv Blog, l’accordo con l’ex parlamentare non era stato concluso in tempo ma ora è tornato tutto in gioco. Occhio alle date, però, perché la Mussolini pare essere contesa anche dal Grande Fratello Vip che andrà in onda, come Ballando, a settembre. Clamoroso braccio di ferro in vista?

