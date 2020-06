Elisabetta Gregoraci, indiscreto-Mediaset: voci sul Gf Vip, la rabbia di Flavio Briatore

12 giugno 2020 a

Elisabetta Gregoraci nel cast del Grande Fratello Vip 5. Il rumors è impazzito sulla partecipazione della showgirl al programma condotto, ancora una volta, da Alfonso Signorini. Un semplice pettegolezzo che non ha neppure visto la conferma della diretta interessata, ma che pare abbia irritato Flavio Briatore. A riferire lo sfogo dell'ex marito è Giornalettissimo: "Secondo le nostre fonti - si legge -, no. Flavio Briatore, sarebbe contrario a questa scelta”. Le motivazioni per cui il manager non gradirebbe vedere la Gregoraci in tv su Canale 5 sono ancora ignoti.

Una cosa però è certa: se la showgirl confermasse la presenza per Signorini sarebbe un vero e proprio colpaccio. Intanto le indiscrezioni parlano della possibilità che a far parte del cast ci siano Andrea Damante e Giulia De Lellis, anche se tutto è ancora top secret.

