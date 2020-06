Paolo Mieli sul Mes: "Si sa che lo voteranno, ma perché non dirlo chiaramente. Questo non è un Paese serio"

15 giugno 2020 a

"Lo dicano chiaramente". Paolo Mieli suona la sveglia al governo: "Si sa già che si voterà il sì al Mes ma è sempre un annuncio e un rinvio. Perché non dirlo e basta?" si chiede l'ex direttore del Corriere della Sera. Mieli, ospite a Omnibus su La7, prosegue: "Se Conte si è impegnato a domare lui il M5s ormai nel marasma, perché non lo dica chiaramente? Anche un paese così ipocrita che sa che dobbiamo ricorrere al Mes con il cappello in mano, e lo rinviamo perché se no Barbara Lezzi storce il naso, non è da paese serio". D'altronde con un esecutivo così.

