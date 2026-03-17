Garlasco, Paola Cappa sbotta con l'inviato di Giletti: "Non è normale"

Paola Cappa raggiunta dall'inviato de Lo Stato delle Cose. Durante la puntata in onda lunedì 16 marzo su Rai 3, viene mostrato il video in cui il giornalista della trasmissione di Massimo Giletti avvicina la cugina di Chiara Poggi. Paola sta portando a spasso il suo cane in compagnia dell'amica Anna Vagli. "Ciao, sono Lorenzo Rotella, giornalista de Lo Stato delle Cose. Posso fare una domanda? Hai sentito quanto detto dalla dottoressa Bruzzone sugli audio tra sua sorella, Marco Poggi e Andrea Sempio? Cosa ne pensa?", "Lei mi sta seguendo, sta facendo una cosa che non è normale per me", afferma una delle gemelle Cappa all'inviato.

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E ancora: "Ci salutiamo, ora lei va per la sua strada e io per la mia. Grazie". "Ma perché fa così? Voglio solo un commento", rincara la dose Paola Cappa. "Spenga telecamere e registratore", insiste la cugina di Chiara Poggi mentre il giornalista ricorda che "siamo sul suolo pubblico e posso riprenderla". "Mi sta rompendo le scatole", conclude Paola Cappa prima di andarsene.

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