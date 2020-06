Luigi De Magistris a L'aria che tira: "Il governo si arrocca negli Stati generali, ma c'è una bomba sociale e il timer è già innescato"

15 giugno 2020 a

a

a

“Dialogare e confrontarsi non fa mai male, ma nel frattempo il governo ha preso impegni che non ha mantenuto”. Luigi De Magistris a L’aria che tira esprime un giudizio duro sull’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte. “C’è un paese che si sta sbriciolando sul piano della coesione sociale”, è il monito del primo cittadino di Napoli, che reclama un ruolo nella gestione dell’emergenza coronavirus proprio nei giorni in cui sono in corso gli Stati generali dell’economia. “Uno degli errori strategici più gravi - sottolinea De Magistris - è il non coinvolgimento dei sindaci. Che non sono più bravi, ma sono quelli che vanno per strada, conoscono le sofferenze, i sogni e i bisogni. Se il governo continua ad arroccarsi negli Stati generali - avvisa - c’è la criminalità che ha liquidità, non ha burocrazia, è veloce e deve riacquistare consenso. C’è una bomba sociale, il cui timer è già innescato, non sappiamo quando esploderà. Lo dico chiaramente - chiosa De Magistris - se continuiamo con questa lentezza, il paese non ce la fa”.

"Insana ambiguità, la vicenda è penale ". L'ex toga De Magistris avvisa Conte: ecco cosa si rischia sulle zone rosse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.