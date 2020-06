Striscia la Notizia inchioda Al Bano Carrisi: come pronuncia pandemia e meteoriti, doppia gaffe da record

17 giugno 2020 a

Prego? Incredibili gaffe firmate Al Bano Carrisi su cui punta i riflettori Striscia la Notizia, con un servizio tramesso nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 martedì 16 giugno. No, non si parla dell'ormai celeberrimo scivolone sui "dinosauri sconfitti dagli uomini", per cui Al Bano è stato a lungo bersagliato. Bensì di altro. Di una nuova doppia gaffe in cui il cantante di Cellino San Marco è incappato nel corso di Mattino 5. Si parlava sempre di coronavirus, di quanto secondo il cantante l'essere umano sia in grado di superare ogni tipo di difficoltà che la storia gli abbia messo davanti. E così ecco che Al Bano afferma: "Siccome l'uomo ha vinto contro tutti e contro tutti. Ha vinto contro le pandemonie...". Già, pandemonie al posto di pandemia. Ma non è finita. Carrisi riprende: "Poi sappiamo dei famosi meteòriti", insomma l'accento messo sulla "o" a creare un effetto davvero spiazzante. Già, Al Bano è in grande forma.

