David Parenzo, l'elogio di Giuseppe Conte a Tagadà: pronto a tutto per difendere un governo targato Pd

19 giugno 2020 a

a

a

Sempre al fianco del potere, soprattutto se ci sono venature sinistre. Di chi si parla? Presto detto: di David Parenzo, alias Topo Gigio, il cantore delle "gesta" europee nonché capo-ultrà dei sostenitori di Romano Prodi, per lui "il miglior premier nella storia della Repubblica". Ospite in collegamento a Tagadà su La7, ecco che Parenzo si spende nell'elogio con (minima) riserva di Giuseppe Conte: "Sta dimostrando pragmatismo, si tratta di trasformare i buoni propositi in azioni di governo", afferma solenne. Già, lo stesso Conte che, quando governava con Lega e Matteo Salvini, era tutto il male del mondo. Lo stesso Conte che, per inciso, è espressione del M5s, da sempre dileggiato da Parenzo, o almeno fino a quando ha iniziato a governare col Pd. La chiave è proprio questa: il Pd al governo, da difendere ad ogni costo (almeno secondo David). E insomma, l'elogio di Conte è servito...

"Un problema nazionale". "Giusto, diciamo le cose come stanno". Parenzo-Panella, ping-pong della vergogna contro la Lombardia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.