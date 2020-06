Alex Zanardi, l'atleta è molto grave dopo l'incidente in handbike: sotto i ferri per una operazione al cervello

19 giugno 2020 a

a

a

Alex Zanardi è sotto i ferri per una delicatissima operazione al cervello, dopo l'incidente occorsogli nel senese mentre era in handbike è stato travolto da un camion: l'ex pilota di Formula 1 avrebbe invaso la corsia opposta, finendo travolta appunto dal mezzo pesante.

"Risate con i compagni e saluto". Zanardi, le immagini poco prima dell'incidente

Il primo bollettino medico delle 20 fa il punto sulla situazione che è molto drammatica: “È ricoverato in condizioni gravissime ed è stato trasportato con l’elisoccorso. E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.