Alex Zanardi, il bollettino medico: "Grave quadro neurologico, è intubato e supportato da ventilazione artificiale"

La situazione di Alex Zanardi resta grave. A darne la notizia il bollettino medico che si pronuncia in merito alle condizioni cliniche dell'atleta ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno al policlinico Santa Maria alle Scotte."Il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. E' intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico" ha confermato la Direzione Sanitaria dell'Aou Senese.

Zanardi in terapia intensiva: condizioni stabili, ma gravi nella notte. Atteso il prossimo bollettino

Intanto i carabinieri dovranno accertare se fosse stata predisposta un'ordinanza con eventuali limitazioni al traffico per garantire la sicurezza della manifestazione. A quanto risulterebbe, la questura di Siena non sarebbe stata informata della manifestazione. Non solo perché il sostituto procuratore Serena Menicucci ha chiesto di sapere anche se la presenza dei vigili urbani fosse stata autorizzata a fare da scorta ai ciclisti.

