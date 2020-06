Luca Palamara da Gaia Tortora a Omnibus: "Mi pare di capire che se parla..."

20 giugno 2020 a

a

a

“Mi pare di capire che se parla Luca Palamara…”. Così Gaia Tortora ha commentato il caso del pm romano, che è stato espulso dall’Anm non senza polemiche. L’ex presidente ha picchiato duro contro il sistema delle toghe, assicurando che non si presterà a ruolo di capro espiatorio. “Non mi sottrarrò alle responsabilità politiche del mio operato per aver accettato regole del gioco sempre più discutibili. Ma deve essere chiaro - ha tuonato Palamara - che non ho mai agito da solo. Sarebbe troppo facile pensare questo”. L’impressione è che se dovesse fare nomi e cognomi, potrebbe provocare un ulteriore terremoto all’interno della magistratura. Proprio per questo c’è una certa attesa per la prossima ospitata televisiva di Palamara, che aveva già annunciato che non sarebbe rimasto in silenzio: quale strumento migliore della tv per offrire la sua versione dei fatti? E allora l’ex presidente dell’Anm sarà proprio dalla Tortora: l’appuntamento è per lunedì mattina, dalle 9.10 ad Omnibus su La7.

"Non ci serve un capro espiatorio". Palamara minaccia, l'Anm replica: volano stracci tra toghe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.