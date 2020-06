Guido Crosetto su Luca Palamara espulso: "Troppo facile", l'affondo contro la magistratura italiana

20 giugno 2020 a

Mai scontato né banale. Senza pregiudizi, sempre dritto al punto. Si parla di Guido Crosetto, che dice la sua su Luca Palamara, espulso oggi, sabato 20 giugno, dall'Anm. Il Gigante e fondatore di Fratelli d'Italia cinguetta: I magistrati hanno deciso di fare di Palamara il capro espiatorio", e proprio Palamara ha usato le parole "capro espiatorio". Riprende Crosetto: "Troppo facile. Se Palamara è arrivato a presiedere l’Anm, significa che non era il solo ad usare questi metodi ma che gli altri erano forse più furbi di lui o avevano gli amici giusti. Come direbbe Davigo...", conclude sornione. Il riferimento, tagliente, è alle parole di Piercamillo Davigo, secondo il quale di fatto tutti gli indagati fino a sentenza sono tutti colpevoli. Insomma, tutti colpevoli in magistratura fino a prova contraria?

Crosetto, rissa in farmacia. La signora provoca, lui sbrocca: "Proprio per non doverne rispondere a gente come lei". Senza precedenti

